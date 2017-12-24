قال المدير التنفيذي لمنطقة قشم (جنوب البلاد) للتجارة الحرة: ان جزيرة قشم تضم 17 حقلاً هيدروكربونياً وهي إحدى الميزات التي تنفرد بها هذه الجزيرة، ولهذا فان الاستثمارات في قطاع النفط والبتروكيماويات والطاقة في جزيرة قشم خلال العام الايراني المقبل (يبدأ من 21 آذار/ مارس) ستبلغ 10 مليارات دولار.

وأضاف حميد رضا مؤمني، السبت، خلال حديثه لمراسل (إرنا): من إجمالي الـ17 حقلاً للنفط والغاز الكائن في قشم، يقع حقلان في داخل الجزيرة بالقرب من قريتي (سَلَخ) و(غيوَرزين) ويبلغ حجم الإنتاج اليومي من النفط لمصفاة (غيوَرزين) 15 ألف برميل، مشيراً الى أن حقل (سَلَخ ينتج) الغاز الحامض.

واستمر في السياق ذاته: انه قد بدأت العمليات التنفيذية لإحدى الوحدات الإنتاجية باستثمار تبلغ قيمته أربعة آلاف و775 مليار ريال (الدولار=35000 ريال) وقد تطورت هذه العمليات لحد الآن الى 24 بالمئة ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى من الإنتاج لهذه الوحدة 70 ألف برميل يومياً. وأردف: ان عمليات إنشاء الرصيف النفطي على الشاطئ الشمالي للجزيرة بدأت بقدرة تبلغ 16 مليون طن من منتجات التكرير باستثمار بلغ ألفي و349 مليار ريال.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار مؤمني إلى تشغيل محطة توليد كهرباء بقدرة 70 ميغاواطاً بتكلفة 400 مليار ريال، وذكر أن (محطة توليد كهرباء أخرى بقدرة 500 ميغاواط بتمويل يبلغ 15 مليار ريال قيد الإنشاء حالياً في الموقع الانتاجي ذاته).

وفي سياق متصل، قال مؤمني: وقد تم حتى الآن إنفاق 435 مليار ريال على مشروع إنشاء محطة الكهرباء هذه وقد شهد تنفيذ هذا المشروع تطوراً بنسبة 10 في المائة. كما أشار الى أن موقعاً لإنتاج المياه العذبة بحجم 100 ألف متر مكعب قيد الإنشاء حالياً بتمويل يبلغ ألف و950 مليار ريال. وأضاف: انه في المجموع سيبلغ الحد الأقصى للاستثمارات في إنشاء محطتي توليد الكهرباء ومنصة الرصيف النفطي والمصفاة، مليار و 500 مليون دولار. وصرح بأنه من المقرر كذلك إنشاء مصفاتين أخريين ومن المتوقع أن تصل الإستثمارات في هذين المشروعين أيضاً إلى مليار و 500 مليون دولار.