أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) عن تصدير سلع بقيمة مليار و262 مليوناً و619 ألفاً و608 دولارات بزنة مليونين و892 ألفاً و876 طناً عبر الجمارك والأسواق الحدودية لهذه المحافظة خلال الثمانية أشهر الأولى للعام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/ مارس)، وقال: ان هذا المؤشر للصادرات شهد نمواً بنسبة 1 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وأضاف خليل حيدري، السبت، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): انه تم تصدير 595 مليوناً و33 ألف دولار من هذا المقدار وبزنة مليون و690 ألف و743 طناً عبر جمارك مناطق كرمانشاه وخسروي وبرويزخان وباوة الحدودية.

واستمر في السياق ذاته: انه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تم تصدير ما تبلغ قيمته 667 مليوناً و586 ألفاً و577 دولاراً من السلع ما يزن مليوناً وألفين ومئتين طناً عبر حدود محافظة كرمانشاه الى خارج البلاد، حيث شهد هذا المؤشر من حيث الوزن نمواً بنسبة 11 بالمئة ومن حيث القيمة ثلاثة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المدير العام لجمارك كرمانشاه ان معظم السلع المصدرة عبر جمارك هذه المحافظة تشمل أنواع البلاط والسيراميك والأدوات المنزلية والمنظفات واجهزة التبريد وأنواع الأواني البلاستيكية والميلامينية والبطاطس المحفوظة وأنواع الأكياس الخاصة لتعبئة البضائع المصنعة من أشرطة البولي إيثيلين وغيرها. وأضاف: انه تم تصدير معظم هذه البضائع الى العراق.