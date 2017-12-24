وخلال مراسم تكريم وتقديم المدير التنفيذ لشركة الكهرباء بمحافظة زنجان (غرب طهران)، أشار آرش كردي الى حساسية قطاع الكهرباء، وقال: ان هذا القطاع يعمل بتقنية عالية وبناء على سياسات وزارة الطاقة، فانه تم التخطيط للوصول في قطاع الكهرباء الى وضع يبعث على الفخر والاعتزاز. وأضاف: ان صناعة الكهرباء في ايران صناعة متنامية ولديها إكتفاء ذاتي، فبناء على سياسات وزارة الطاقة بعد الثورة الإسلامية، وصلت صناعة الكهرباء الى وضع مقبول من الإكتفاء الذاتي، موضحاً ان قرابة 100 بالمائة من المعدات المستخدمة في هذا القطاع يتم تصنيعها داخل البلاد.