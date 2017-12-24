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رقم الخبر: 209891 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: اقتصاد  
قرابة 100% من معدات الكهرباء الإيرانية تصنع محلياً

قرابة 100% من معدات الكهرباء الإيرانية تصنع محلياً

أعلن المدير التنفيذي لشركة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، السبت، ان قرابة 100 بالمائة من المعدات في قطاع الكهرباء يتم تصنيعها في الداخل.
وخلال مراسم تكريم وتقديم المدير التنفيذ لشركة الكهرباء بمحافظة زنجان (غرب طهران)، أشار آرش كردي الى حساسية قطاع الكهرباء، وقال: ان هذا القطاع يعمل بتقنية عالية وبناء على سياسات وزارة الطاقة، فانه تم التخطيط للوصول في قطاع الكهرباء الى وضع يبعث على الفخر والاعتزاز. وأضاف: ان صناعة الكهرباء في ايران صناعة متنامية ولديها إكتفاء ذاتي، فبناء على سياسات وزارة الطاقة بعد الثورة الإسلامية، وصلت صناعة الكهرباء الى وضع مقبول من الإكتفاء الذاتي، موضحاً ان قرابة 100 بالمائة من المعدات المستخدمة في هذا القطاع يتم تصنيعها داخل البلاد.

 
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