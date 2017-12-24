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|رقم الخبر: 209890
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
|الوقت: 18:33
|الاقسام: اقتصاد
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برميل الخام الإيراني الخفيف يرتفع لـ32ر63 دولار
صعد سعر برميل الخام الايراني الخفيف 2ر1 دولار الى متوسط 23ر63 دولار في الأسبوع المنتهي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وسجل الخام الايراني الخفيف منذ مطلع العام حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول متوسط 97ر51 دولار. من جهة ثانية، ارتفع الخام الايراني الثقيل (أحد خامات أوبك) 02ر1 دولار الى 49ر60 دولار للبرميل في الأسبوع المذكور.
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