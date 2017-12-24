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رقم الخبر: 209890 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: اقتصاد  
برميل الخام الإيراني الخفيف يرتفع لـ32ر63 دولار

برميل الخام الإيراني الخفيف يرتفع لـ32ر63 دولار

صعد سعر برميل الخام الايراني الخفيف 2ر1 دولار الى متوسط 23ر63 دولار في الأسبوع المنتهي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسجل الخام الايراني الخفيف منذ مطلع العام حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول متوسط 97ر51 دولار. من جهة ثانية، ارتفع الخام الايراني الثقيل (أحد خامات أوبك) 02ر1 دولار الى 49ر60 دولار للبرميل في الأسبوع المذكور.

 
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