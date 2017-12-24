صعد سعر برميل الخام الايراني الخفيف 2ر1 دولار الى متوسط 23ر63 دولار في الأسبوع المنتهي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وسجل الخام الايراني الخفيف منذ مطلع العام حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول متوسط 97ر51 دولار. من جهة ثانية، ارتفع الخام الايراني الثقيل (أحد خامات أوبك) 02ر1 دولار الى 49ر60 دولار للبرميل في الأسبوع المذكور.