وأضاف محمد سعيدي، السبت، ان إيران بعد إستلامها لأولى سفنها من شركة (هيونداي) الكورية الجنوبية ستستقبل سفينة واحدة كل 45 يوماً من هذه الشركة، إذ سيصل عددها إلى 10 سفن تجارية أربعة منها حاملة حاويات سعة كل واحدة منها تزيد عن الـ14 ألف و500 حاوية. وصنف سعيدي مكانة الملاحة الإيرانية بالـ20 عالمياً، ورشح تقدم هذه الرتبة إلى 16 أو 17 عالمياً فور حصولها على السفن العشر الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران بعد إجتيازها الحصار الظالم المفروض عليها، نجحت في إبرام صفقة مع الكوريين بقيمة 650 مليون دولار في العاشر من ديسمبر 2016 وبالتحديد مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والتي ستزود إيران أيضاً بتدريب الطاقم ونقل مهارات التصميم والهندسة والمعلومات الفنية والتطبيقات الحاسوبية.