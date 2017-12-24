أعلن مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمود واعظي، بأن اجتماع اللجنة الاقتصادية الايرانية-الآذربايجانية المشتركة سيعقد بعد نحو شهر في طهران، لافتاً الى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نمواً بنسبة نحو 40 بالمائة.

وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، شرح واعظي مساء السبت نتائج زيارته الى باكو، وقال: لقد زرنا باكو للمشاركة في مؤتمر التضامن الاسلامي وتم على هامشها إجراء لقاءات شكلت إستعراضاً كاملاً للعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان.

وأشار واعظي الى الدعوة الموجهة من رئيس جمهورية آذربايجان الى الرئيس الايراني حسن روحاني لزيارة باكو، معرباً عن أمله بأن تتم هذه الزيارة بداية العام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/ مارس). ونوه واعظي الى أنه التقى خلال الزيارة الى باكو، رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد ووزير الاتصالات والنقل وأمين مجلس الأمن القومي الآذربايجاني.

وأشار واعظي الى أنه تم خلال الزيارة توفير التمهيدات اللازمة لزيارة الرئيس روحاني الى باكو، وأضاف: انه تم خلال الزيارة رسم آليات تنمية التعاون بين البلدين وتقسيم العمل ووضع خارطة طريق للمستقبل وتم التوقيع على وثيقة تعاون نفطية مهمة جداً. وأعرب عن الأمل بالانتهاء من مشروع خط سكك الحديد (رشت - آستارا) لغاية زيارة الرئيس روحاني الى باكو وافتتاح مشاريع مثل مصنع إنتاج السيارات. ونوه الى أن المحادثات تضمنت العمل لتنفيذ مشاريع جديدة مثل صناعة الإطارات وإنشاء مصنع لإنتاج الحافلات.

وصرح واعظي بأنه تم التأكيد خلال اللقاءات مع المسؤولين الآذربايجانيين على الأنشطة في القطاع الزراعي والتعاون المصرفي، وتقرر استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري ليس بين ايران وجمهورية آذربايجان فقط، بل أيضاً بين الدول الثلاث ايران وتركيا وجمهورية آذربايجان.