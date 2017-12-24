أعلن مركز الإحصاء الايراني عن ارتفاع معدل تضخم الشهور الـ12 المنتهية بشهر آذر الايراني (المختتم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017) بنسبة 2ر0 إلى 8 بالمئة في ايران قياساً بالفترة المناظرة 2016.

وأضافت البيانات، الصادرة السبت، ان معدل تضخم السلع والخدمات الاستهلاكية بالمناطق الحضرية خلال الشهور الـ12 المنتهية بشهر (آذر) ارتفع 3ر0 بالمئة إلى 8ر7 بالمئة و2ر0 بالمئة لـ2ر9 بالمئة في المناطق الريفية. وصعد مؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في شهر (آذر) قياساً بالشهر السابق بنسبة 7ر0 بالمئة الى 4ر110 نقطة في عموم ايران، و7ر0 بالمئة لـ3ر110 في المناطق الحضرية، و10 بالمئة إلى 111 نقطة بالأرياف.