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رقم الخبر: 209885 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستقطب إستثمارات أجنبية بملياري دولار خلال 100 يوم

إيران تستقطب إستثمارات أجنبية بملياري دولار خلال 100 يوم

أعلن وزير التجارة والصناعة الايراني، محمد شريعتمداري، عن جذب إستثمارات خارجية لـ37 مشروعاً بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار خلال فترة 5 أغسطس/ آب - 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأوضح الوزير شريعتمداري، السبت، بأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال المئة يوم -من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس روحاني والتي انتهت الأسبوع الفائت- تم عبر الشركات الكبرى للصلب والنحاس والسيارات وغيرها. واعتبر شريعتمداري ان الإحصائيات تشير الى أنه ورغم الضغوطات الأميركية، ثمة رغبة من مختلف الدول للاستثمار في ايران خلال مرحلة ما بعد الإتفاق النووي.

وفي إشارة الى الهدف المتمثل في خطة التنمية السادسة وهو تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 8% في الاقتصاد الوطني، أكد وزير التجارة انه لتحقيق هذا النمو وبمقتضى الخطة يتطلب توظيف ما لا يقل عن 54 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات والمناجم.

 
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