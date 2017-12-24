وأوضح الوزير شريعتمداري، السبت، بأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال المئة يوم -من الولاية الرئاسية الثانية للرئيس روحاني والتي انتهت الأسبوع الفائت- تم عبر الشركات الكبرى للصلب والنحاس والسيارات وغيرها. واعتبر شريعتمداري ان الإحصائيات تشير الى أنه ورغم الضغوطات الأميركية، ثمة رغبة من مختلف الدول للاستثمار في ايران خلال مرحلة ما بعد الإتفاق النووي.

وفي إشارة الى الهدف المتمثل في خطة التنمية السادسة وهو تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 8% في الاقتصاد الوطني، أكد وزير التجارة انه لتحقيق هذا النمو وبمقتضى الخطة يتطلب توظيف ما لا يقل عن 54 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات والمناجم.