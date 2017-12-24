أعلن المدير التنفيذي للشركة الإستثمارية لتنمية المناجم والمعادن الايرانية عن استعداد أستراليا لتنمية التعاون بينها وبين إيران في نطاق المناجم.

قضية الإستثمار في تنمية الصناعات ذات الصلة بالمناجم والفولاذ الايرانية من المواضيع المؤكد عليها في الخطة العشرينية للجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى حجم إنتاجي يبلغ الخمسة وخمسين مليون طن من الفولاذ. وهو أمر يتطلب تفعيل تعاون وتواصل بين ايران ودول أخرى رائدة في هذا المجال لرفع مستوى المهارات الفنية وتنمية القيمة المتزايدة وتعزيز المشاركات الدولية في البرامج التنموية لإيران وتوظيف الكفاءات والخبرات التي تتمتع بها المؤسسات الصناعية العاملة في حقل المناجم الايرانية.

وتولي ايران مكانة هامة لأستراليا في هذ النطاق الاقتصادي بحيث أدرجتها في صدر قائمة أولوياتها، لكون أستراليا تحتل الرتبة الأولى عالمياً في التمتع بالاحتياطيات والذخائر المنجمية وتصدير خامات الحديد، فضلاً عن تمتعها بتقنيات متطورة في مجال صناعات المناجم والأهم من ذلك خلفيتها السياسية والاقتصادية الإيجابية في التعاون مع ايران.

ومما يشجع أستراليا للترحيب بمثل هذه المبادرة، هي المزايا المستدامة المتوفرة لقسم المناجم والصناعات التابعة لها في الاقتصاد الايراني كوجود حجم كبير من المناجم وتوفر الطاقة بأنواعها والموقع الجغرافي المتميز لإيران، إضافة إلى توفر البنى التحتية ذات الصلة بالمواصلات والنقل العام والحجم الكبير للكادر البشري في إيران سواء من الناحية الكمية أو على مستوى الكفاءات.

هذا وقد أكد عزيز الله عصاري المدير التنفيذي لشركة إستثمارات تنمية المناجم والمعادن الإيرانية، خلال إجتماعه بالسفير الاسترالي لدى طهران، أكد على الخطوط العريضة لسياسات الاقتصاد المقاوم الإيراني والاستفادة القصوى للكفاءات المحلية والأجنبية.

وقال عصاري: ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي والتنويع في الصلات الاقتصادية مع الدول النامية الأمر الذي بحد ذاته يتطلب ضرورة تعزيز الأواصر والتعاون الفني الاقتصادي مع الدول الأخرى.