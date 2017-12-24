أبرمت بورصة السلع الايرانية، في الأسبوع المنتهي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017، صفقات بيع 409 آلاف و644 طناً من السلع بقيمة 4ر273 مليون دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الايرانية، ان مبيعات القاعة الصناعية والتعدينية بلغت 141 ألفاً و346 طناً من السلع بقيمة 5ر124 مليون دولار. وسجلت القاعة مبيعات 133 ألفاً و527 طن صلب، و6670 طن نحاس، و140 طن موليبدن مكثف، و9 أطنان مكثف معادن ثمينة، و1020 طن سبائك ذهبية.

فيما شهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية مبيعات 224 ألفاً و737 طناً من السلع بقيمة 3ر136 مليون دولار عبر بيع 69 ألفاً و121 طن قير، و58 ألفاً و744 طن مواد بوليمرية، و41 ألفاً و570 طن فكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و10 آلاف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و21 ألفاً و721 طن مواد كيميائية، و15 ألفاً و320 طن كبريت، و910 أطنان عازل رطوبة بجانب 851 طن زيوت أساسية.

وبقاعة المنتجات الزراعية، عقدت صفقات بحجم 43 ألفاً و125 طناً من أصناف المنتوجات بأكثر من 9ر11 مليون دولار.