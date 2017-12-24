وأشار الوزير جهرمي، خلال زيارته للمطار يوم السبت، الى أن هذا المطار يتكون من مجموعتين هما المطار والآخر المنطقة الاقتصادية الخاصة. وأضاف: خلال الخطة التي تم عرضها في هيئة الاقتصاد المقاوم بوزارة الاتصالات، من المقرر أن تشكل منطقة (بيام) الاقتصادية الخاصة أحد الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، لأنه في حالة تحققها ستوفر 100 ألف فرصة عمل.

ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الى إمكانيات هذه المنطقة، قائلاً: ان منطقة (بيام) الاقتصادية الخاصة تمتلك إمكانيات خاصة من بينها قربها من العاصمة ووجود الكوادر العاملة المناسبة والبنى التحتية الملائمة. وأكد آذري جهرمي على أهمية مشروع (بيام) الاقتصادي، مضيفاً: ان منطقة (بيام) الاقتصادية الخاصة فضلاً عن أهميتها لمحافظة ألبرز، فانها تعد أحد المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني المقاوم، مشيراً الى أن المرحلة الأولى قد أنجزت والمرحلة الثانية قيد التنفيذ. ولفت وزير الاتصالات الى أن مطار (بيام) الاقتصادي سيكون أول حي معلوماتي في ايران.