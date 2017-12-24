* محمود عباس: فلسطين لن تقبل بامريكا وسيطا في عملية السلام، فهي اختارت الانحياز (لإسرائيل) * هنية: القدس كلها لنا ولا يجوز لأحد أن يتفاوض عليها أو يتنازل عنها * واشنطن تُحضّر للإعتراف بـ (يهودية الكيان الصهيوني وشطب حق العودة) * إستطلاع: أغلبية الأميركيين يعارضون قرار ترامب حول القدس

ارتفعت حصيلة انتفاضة الغضب الفلسطينية التي فجرّتها القرارات الأميركية العدائية الأخيرة بحق القدس المحتلة، الى (14) شهيداً فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ(4) آلاف على مستوى الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة.

وتعرضت طواقم الإسعاف للإستهداف المباشر أثناء عمليات إجلاء الجرحى، ما تسبب في إصابة (5) منهم.

وقد أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار لموقع (العهد) الإخباري، إلى أن جيش العدو استخدم نوعاً جديداً من الغازات السامة خلال قمعه لمواجهات نصرة القدس.

وأضاف: كثير من الإصابات التي وصلت إلى المشافي ظهرت عليها أعراض غريبة مثل الإستفراغ، والصداع، واختلال الأعصاب، فضلاً عن الآلام في العظام، وحرقة في العين.

وطالب المسؤول الفلسطيني المنظمات الإنسانية والدولية بالتدخل الفوري للكشف عن طبيعة هذه الغازات الخطيرة.

وفي الضفة والقدس، أصيب قرابة (450) فلسطينياً، بينهم حالات متوسطة ؛ إثر استخدام جنود الاحتلال للرصاص الحي في قمع التظاهرات التي وُصفت بأنها الأعنف منذ ما يزيد على الأسبوعين.

ولم تسلم الأطقم الصحفية من الاعتداء والتنكيل؛ حيث أصيب عدد من المصورين والمراسلين بكدمات، وحالات اختناق شديد.

ورداً على تصعيد العدوان، حذر القيادي في حركة (الجهاد الإسلامي) خالد البطش حكومة الاحتلال من التمادي في غيّها، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاستباحة المستمرة لدماء شباب الانتفاضة.

إلى ذلك، حذرت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين من الآثار الخطيرة والكارثية المترتبة على ارتفاع وتيرة اعتقال الأطفال في الضفة والقدس المحتلتين، لا سيما بعد انتفاضة الغضب المستمرة.

وأوضحت الجمعية أنه جرى اعتقال قرابة 500 طفل منذ بداية كانون أول/ديسمبر الحالي من مختلف مناطق الضفة، مع تركزها في العاصمة المحتلة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت: إن الحكومة الفلسطينية لن تقبل بالولايات المتحدة وسيطاً في عملية السلام، ولن تقبل بأية خطة من الجانب الأميركي.

واعتبر عباس أن الولايات المتحدة اختارت الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن خطتها المستقبلية لن تستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، كما أنها لن تستند إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في رسالته لمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنه سيواصل الطريق نحو تحقيق الحرية والاستقلال، معتبراً أن الفلسطينيين يستمدون الهامهم من رسالة السيد المسيح (ع) الذي رفض الظلم ونَشَر الأمل.

* موقف الكنائس واضح ضدّ وعد ترامب ومع عروبة القدس ضد الاحتلال

وفي السياق، قال المطران حنا عطا الله نحن المسيحيين نقف مع أخوتنا المسلمين الفلسطينيين ونرفض رفضاً قاطعاً وعد ترامب.

كذلك علّق رئيس اساقفة القدس ميشال صباح على قرار ترامب ووجه رسالة للأخير قال فيها إن القدس عاصمة فلسطين وهي للديانات السماوية الثلاث.

هذا وقال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية: (إن القدس كلها لنا ولا يجوز لأحد أن يتفاوض عليها أو يتنازل عنها أو يفرط فيها وشعبنا لن يسمح بذلك).

وأكّد حصوله على معلومات من بعض المطلّعين تفيد أن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس خلال الفترة المقبلة منها أنها يمكن أن تعترف بيهودية الدولة، وشطب حق العودة، لافتاً إلى أنّ كل هذا من معالم صفعة القرن لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.

وفي كلمة له بمؤتمر القدس العلمي الحادي عشر، بعنوان (الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها)، بغزة السبت، قال هنية: لا نقول فلسطين الضفة وغزة وحدود 67، بل فلسطين كلها من النهر إلى البحر والقدس الواحدة الموحدة لا شرقية ولا غربية، بل هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وأوضح؛ أنّ القدس عنوان قضية فلسطين ورمزيتها، مشدداً بقوله: بيننا وبين الاحتلال معركة محمومة على العنوان والرمزية.

وأضاف: نحن متمسكون بأنّ القدس عنوان ورمز وهوية لكل الدلالات التي نعرفها دينياً وتاريخياً في الحاضر والمستقبل.

وقال: القدس هي مركز الإمامة، إذا كان الحرم المكي مركز الهداية فإنّ الأقصى هو مركز الإمامة.

ومضى يقول: القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين، وعاصمة دينية لكل مسلم في هذا العالم، وما نشهده اليوم ليس انتفاضة فلسطينية فحسب بل انتفاضة عالمية وصلت لكل مكونات الأمة والدول صاحبة الضمير الحر التي صوتت بلا لقرار ترمب.

وأكّد رئيس المكتب السياسي لـ (حماس)، أنّ الأمة العربية الإسلامية لا يمكن لها أن تتنازل عن القدس تحت أي ظرفٍ من الظروف، وهي قاومت وناضلت عبر التاريخ وجهزت جيوشاً من أجل تحرير المسجد الأقصى والقدس.

وحذّر هنية من أنّ القدس ستُسقط كل من يتآمر عليها، وأضاف: القدس تُسقط كل من يتآمر عليها أو أن يفرط فيها أو أن يتفاوض عليها، القدس عبر تاريخها وتاريخها الحاضر تسقط المؤامرات، فكلما شعرت الأمة بضيق التحولات كانت القدس هي منقذ الأمة.

ودعا هنية، إلى الانتقال من فقه المحنة إلى فقه العافية السياسية، وأضاف: لا نريد أن نظل نبكي على أطلال القدس وما تتعرض له، ولكن علينا بناء استراتيجية صناعة النصر وجيل التحرير.

وأشار إلى أنّ أول النصر هي البشائر والنهوض والاستعداد لتحمل تبعات المرحلة، مبيناً أنّ القرار الأمريكي يحمل مخاطر حقيقية على القدس وقضية فلسطين.

وأشار هنية إلى (أنّ شعبنا الفلسطيني والأمة سيتعدى تسجيل الموقف إلى صناعة الموقف وبناء استراتيجية طويلة النفس لإسقاط هذه المؤامرة التي تدبرها لنا الولايات المتحدة).

وجدد قوله: ترامب لا يملك القدس حتى يهديها لإسرائيل، و(إسرائيل) لا تستحق هذه الهدية، فلا يوجد شيء اسمه (إسرائيل) حتى يكون لها دولة.

ودعا هنية، السلطة إلى مراجعة شاملة لكل مسيرة التسوية والإعلان بشكل واضح انتهاء شيء اسمه (اتفاقية أوسلو).

وقال: السلطة مطالبة اليوم باتخاذ مواقف واضحة وصريحة وثابتة لا تحتمل الضبابية، داعياً إلى (ترتيب البيت الداخل الفلسطيني، وكذلك رفع اليد عن المقاومة والانتفاضة حتى تتفجر قوةً في وجه الاحتلال الصهيوني، وخاصة في ضفتنا العزيزة الغالية وفي قدسنا المباركة).

وشدد هنية أنّ قرار ترامب لن يمر أبداً، وقال: لدينا مخزون استراتيجي هائل قادر على إسقاط هذا القرار، فسفارة ترامب في تل أبيب هي اعتداء وعدوان علينا وعلى سيادتنا في فلسطين.

يذكر أنه لا تزال تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة واشنطن الى القدس المحتلة قائمة، والتظاهرات ضد القرار تعم فلسطين والعواصم العربية والإسلامية. أما في أميركا نفسها فقد أظهر استطلاع جديد للرأي العام، أن معظم الأميركيين بنسبة 49% عارضوا قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بينما أيد 36% فقط هذا القرار.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة (سي إن إن) الأميركية، انقسم الأميركيون مناصفة تقريباً بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو، إذ أعرب 44% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لهذا القرار مقابل 45% أكدوا معارضتهم له.

كما أشار الاستطلاع الى أن ثلثي الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة يجب ألا تقف إلى جانب أي من (طرفي النزاع) في الشرق الأوسط.