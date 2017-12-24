أكّد نائب الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم أن (إسرائيل) هي خطر حقيقي على المستوى الإقليمي والدولي، وهي ليست خطراً على فلسطين فقط وليست محتلة للأرض الفلسطينية فقط، هي تريد متكأً في فلسطين لتسيطر على المنطقة بأسرها وتتحكم بمقدرات دولية لمصلحتها، والدليل على ذلك فكرة أن تتوسع جغرافياً عام 1967 باحتلال عدد من الدول العربية لكن لم تستطع هضم الاحتلال الجغرافي، فاستبدلت الإحتلال الجغرافي بالإحتلال السياسي والثقافي والإتكاء على الوضع الدولي لتثبيت موقعية (إسرائيل) في المنطقة، ولجأت إلى الفتن والحروب والتحريض حتى تسقط المنطقة وتتمكن من السيطرة السياسية التي تغنيها عن السيطرة العسكرية المكلفة.

كلام الشيخ قاسم جاء خلال اللقاء السياسي الذي نظمته وحدة المهن الحرة في حزب الله تحت عنوان (القدس عاصمة الديانات السماوية) في مجمع المجتبى(ع)، حيث قال: (كل مشاكل المنطقة التي نعيشها سنجد وراءها (إسرائيل)، فغزو العراق الذي حصل من قبل أمريكا لضرب القوة والقدرة الموجودة في العراق حتى تصبح قوة العراق ضعيفة في المنطقة، وتدخل أمريكا في عدد من الدول العربية في إثارة المشاكل والمطالب تحت عنوان الربيع العربي كان له هدف أساسي هو إضعاف هذه الدول، والحرب التي جرت على لبنان سنة 2006 من قبل (إسرائيل) بقرار أمريكي كان الهدف منها كما قالت رايس في اليوم التاسع: (تمرير الشرق الأوسط الجديد من بوابة لبنان)، ثم جاء بعد ذلك العدوان على سوريا سنة 2011 وكرر الأميركيون التعبير نفسه أن (سوريا بوابة الشرق الأوسط الجديد) وبأدوات الإرهاب التكفيري على قاعدة أن النتيجة ستكون لمصلحة (إسرائيل)، إذاً كل مشاكلنا سببها إسرائيل وهي تقلق المنطقة وتعطّل نموها وتطورها.

وتابع الشيخ قاسم: طرحوا على المستوى الدولي عملية السلام أو التسوية والمقصود بالتسوية ان يتم الإعتراف بالكيان الإسرائيلي بحدود معترف بها دولياً إلى جانب بقاء شيء إسمه فلسطين، التسوية هي خدعة وتضليل لصالح تنظيم كيان الدولة الإسرائيلية والاعتراف بحدودها وليس حلاً للقضية الفلسطينية.

وأشار الشيخ قاسم الى (أننا لسنا أمام مفاوضات نحن أمام إملاءات، وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن المفاوضات ويدافعون عنها نرى أن الاستيطان يتوسّع ويزداد ولا نرى إلا استنكارات لفظية لا قيمة لها، ولكن الفلسطينيين استمروا بالمقاومة والإنتفاضة والرفض، بل تبيَّن أن الاجيال الجديدة أشد إهتماماً وذلك لانهم يتربون منذ الطفولة على حب فلسطين والتعلق بالارض والإيمان بالمقدسات، وهذا كان مفاجئاً لإسرائيل ومن وراء (إسرائيل)، وأيضا من خلال المفاوضات العبثية حققت المقاومة إنجازات عظيمة شكلت إلهاماً وخارطة طريق للفلسطينيين على المستوى المستقبلي سواء في لبنان أو فلسطين، والزمن المعاصر أشد على (إسرائيل) من الزمن القديم).

الشيخ قاسم لفت الى أن اعتداء ترامب على القدس والموقف الذي اتخذه ليس موقفاً من فراغ بل هو جزء من خطة، هذه الخطة إسمها (صفقة القرن). ما هي صفقة القرن؟ هي مؤلفة من أربعة أمور: أولاً القدس لإسرائيل، وبدلاً من القدس الشرقية تكون أبوديس عاصمة فلسطين، ثانياً تتولى السعودية دفع الأموال اللازمة لكل اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المختلفة كتعويض عن مساكنهم ويوقعون على عدم العودة ويبقون حيث هم ويكون بذلك قد تم إلغاء حق العودة بالكامل برعاية سعودية إماراتية وبإشراف أمريكي في صفقة القرن، ثالثاً، تبقى أراضي الضفة التي بنيت عليها المستوطنات بكاملها تقريباً للإسرائيليين وتستبدل ببعض الأراضي بمساحة متقاربة من صحراء سيناء قرب غزة، رابعاً، تصبح فلسطين بلدية بلا حماية وبلا جيش يقاتل وتبقى تحت الرعاية الدولية بطريقة أو بأخرى وتحت الضغط (الإسرائيلي) حتى لا يأتي منها أي إزعاج للكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بالحل، قال الشيخ قاسم: الحل يبدأ أولاً من عند الفلسطينيين بمقاومتهم وانتفاضتهم، ولا يستطيع أحد إرغامهم على التخلي عن أرضهم، ولا يستطيع أحد أن يُوقّع نيابة عنهم، يمكن للإسرائيلي أن يحتل ولكنه لا يملك الأرض، هو معتدٍ ولا حق له، وهذه هي النقطة المركزية التي يجب ان ننطلق منها ونعمل على أساسها، وهنا أؤكد أن القدس قضية فلسطينية وعربية وإسلامية وإنسانية، لا تحرموها من نصرة العالم وفي آنٍ معاً كل العالم معني بالنتائج التي ستحصل في فلسطين.

واشار الى أن نجاح حزب الله في تحرير عام 2000، وصمود غزة في ثلاثة حروب وتجربة محور المقاومة الذي ترعاه إيران في ضرب الإرهاب التكفيري في كل من العراق وسوريا على الرغم من الدعم الدولي اللامتناهي الذي كان يقدم لهذا الإرهاب واستطاعة محور المقاومة أن يكسر إتجاههم في المنطقة وأن يحرر سوريا والعراق ويسدد ضربة للمشروع الإسرائيلي.