أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي، السبت، أن اجتماعا مشتركا سيعقد بين لجنة مشتركة مختصة بإدارة الطوارئ وبين رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في الشهر المقبل لبحث موضوعي (تلوث الهواء) و(الزلازل).

وأشار النائب محمد علي وكيلي في تصريحه لوكالة انباء فارس، إلى الزلزال الذي ضرب طهران مؤخراً، وقال: إن لدينا قانون نظام لإدارة الطوارئ، وهو قانون مليء بالنواقص، لذلك بادرت الحكومة الى تقديم مشروع الى مجلس الشورى لرفع هذه النواقص التي يبذل نواب طهران جهودهم لرصدها ومعالجتها.

وأضاف: في هذا الإطار تم تشكيل لجنة تعمل على هذا المشروع بشكل أساسي، لمعالجة النواقص نظرا للأحداث الأخيرة في أزمة زلزال كرمانشاه وزلزال طهران.

وتابع: لدينا مشكلتان أساسيتان في طهران، أي تلوث الجو والزلازل، وتتبعهما مشكلة الازدحام والنسيج العمراني المتهالك.. فمن جهة ان حل هذه المشكلات خارج عن طاقة مشروع الميزانية للعام القادم، ولابد من تداولها وبحثها على مستوى رؤساء السلطات.

وأردف: لذلك تقرر إعداد حزمة تعمل عليها هذه اللجنة في الوقت الحاضر، لتتم المصادقة عليها فيما بعد.. وبالتالي عرضها على رؤساء السلطات الثلاث لتتم المصادقة النهائية عليها، وهذه الحزمة سيتم الانتهاء منها في المستقبل القريب. على ان يجتمع رؤساء السلطات في الشهر القادم.