أكد مساعد منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت، أن (علينا التواجد بقوة واقتدار جوا وبرا وبحرا لصيانة بلادنا، وعلينا ان نقضي على أي تهديد في المهد لئلا يفكر احد أو يجرؤ بالاعتداء على اراضينا).

وفي كلمته خلال مراسم أداء القسم للدورة الثالثة للتدريب الأولي للضباط، قال الادميرال حبيب الله سياري: علينا ان نتواجد بقوة واقتدار في الجو والبر والبحر لصيانة بلادنا، وعلينا ان نقضي على أي تهديد في المهد لئلا يجرؤ احد على الاعتداء على اراضينا.

وأضاف: إن أعداء الثورة الإسلامية ومنذ انتصارها في شباط/فبراير 1979 وحتى الآن كانوا بصدد إضعاف إيران الإسلامية وتسديد الضربات لها من خلال تنفيذ مختلف المؤامرات.. الا ان تواجد شباب أبطال ومؤمنين من أمثالكم حال دون ان يتمكن الأعداء من المساس بالنظام والبلاد.

وأشار الادميرال سياري الى أهمية الحفاظ على الوحدة وروح الأخوة بين القوات المسلحة، وأردف: إن الوحدة هي مفتاح النصر، وعلينا نحن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي والتعبئة ان نضع يدا بيد لنصون النظام الإسلامي من ضربات الأعداء.