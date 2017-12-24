وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، عصر السبت، العاصمة الباكستانية اسلام آباد لحضور مؤتمر (بحث سبل مواجهة الإرهاب)، الذي يقام بمشاركة رؤساء برلمانات 6 بلدان وهي: إيران وروسيا وتركيا وأفغانستان والصين وباكستان.

وقد صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي قبيل مغادرته مطار طهران: إن بلدان المنطقة تتطلع الى صياغة آليات ثابتة في مجال مكافحة الارهاب. واضاف: إن مكافحة الارهاب لم تحقق نجاحا ملحوظا في السابق وبعد الاهتمام بالعناصر الفاعلة في المنطقة والحساسية حيالها تمت متابعة اساليب جديدة من قبل بلدان المنطقة في مجال تقديم طريق للحل حول مكافحة الارهاب. وتابع لاريجاني: إن الصين وافغانستان وروسيا وتركيا وباكستان وايران كانت على الدوام تشعر بالحساسية في مجال مكافحة الارهاب حيث يشارك رؤساء برلمانات هذه البلدان في الاجتماع.

وحول اهداف زيارته لباكستان التي تستغرق 3 ايام قال انه سيشارك في اجتماع اسلام آباد الذي ينعقد تحت شعار (آليات مكافحة الارهاب) والذي سيتناول البحث عن آليات ثابتة لمكافحة الارهاب بمحورية بلدان المنطقة.

ونوه الى ان اساس العمل يدلل على ان بلدان المنطقة التي كانت تتوجّه الى الدول الكبرى في العالم قد عادت اليوم الى ذواتها حيث انها تشكل المحور في هذا المجال.

ووصف تجربة مكافحة الارهاب في سوريا بالناجحة، معتبرا ان بلدا مثل روسيا نشط في هذا المجال لذلك يمكن ان يؤدي دورا مؤثرا في الاجتماع ويشكل حلقة ضمن سلسلة مكافحة الارهاب.

ووصف العلاقات مع باكستان بالوطيدة، لافتا الى ان لقاءات ثنائية مع ممثلي البلدان المشاركة ستنعقد على هامش الاجتماع لايجاد حلول للمشاكل العالقة على مختلف الصعد كما سيتم التأكيد على توطيد العلاقات الاقتصادية خلال هذه اللقاءات.

ويرافق لاريجاني في زيارته عدد من المسؤولي البلاد بمن فيهم مستشار رئيس البرلمان، رئيس الدائرة الرئاسية للبرلمان محمد جعفري، والمساعد البرلماني لوزارة الخارجية حسن قشقاوي، والمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان.