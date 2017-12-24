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|رقم الخبر: 209875
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
|الوقت: 17:37
|الاقسام: محليات
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يصل الى اسلام آباد لحضور مؤتمر مكافحة الارهاب
لاريجاني: بلدان المنطقة تتطلع الى آليات ثابتة لمكافحة الارهاب
وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، عصر السبت، العاصمة الباكستانية اسلام آباد لحضور مؤتمر (بحث سبل مواجهة الإرهاب)، الذي يقام بمشاركة رؤساء برلمانات 6 بلدان وهي: إيران وروسيا وتركيا وأفغانستان والصين وباكستان.
وقد صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي قبيل مغادرته مطار طهران: إن بلدان المنطقة تتطلع الى صياغة آليات ثابتة في مجال مكافحة الارهاب.
واضاف: إن مكافحة الارهاب لم تحقق نجاحا ملحوظا في السابق وبعد الاهتمام بالعناصر الفاعلة في المنطقة والحساسية حيالها تمت متابعة اساليب جديدة من قبل بلدان المنطقة في مجال تقديم طريق للحل حول مكافحة الارهاب.
وتابع لاريجاني: إن الصين وافغانستان وروسيا وتركيا وباكستان وايران كانت على الدوام تشعر بالحساسية في مجال مكافحة الارهاب حيث يشارك رؤساء برلمانات هذه البلدان في الاجتماع.
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