بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم السبت، ببرقيات الى كبار المسؤولين العسكريين في العالم، هنأهم فيها بالذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام.

وقدم اللواء محمد باقري التهاني الى كبار القادة العسكريين في دول العالم، بمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام وبدء السنة الميلادية الجديدة.

وقال اللواء باقري في برقيات التهنئة: لا شك ان عودة البشرية الى تعاليم الأديان وأنبياء الله العظام الضامنة للسعادة وتعزيز روح المودة والتضامن والتعامل الصادق بين جميع الشعوب، ستعزز الاستقرار والسلام العالميين واتجاه المجتمع الإنساني نحو الحقيقة والعدالة، وستلغي الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات والشعوب وخاصة الظلم والتمييز والجور والإرهاب من مسرح الحياة.

وأبدى رئيس الأركان الايرانية أسفه وقلقه من قرار الرئيس الأميركي خلال الأيام الأخيرة في إعلان القدس القبلة الأولى للمسلمين عاصمة لغاصبي فلسطين، واستنكر هذا القرار، معربا عن امله بأن نشهد الطمأنينة والتعايش السلمي بين جميع سكان فلسطين بمن فيهم المسلمين واليهود والمسيحيين بناء على العدالة وحق التصويت العادل في هذه الديار المقدسة.

وتمنى اللواء باقري سنة مفعمة بالسلامة والفلاح والنجاح والطمأنينة لكبار القادة العسكريين وأسرهم والقوات المسلحة وحكوماتهم وشعوبهم.