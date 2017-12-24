قال رئيس الهيئة القضائية في طهران غلام حسين إسماعيلي ان المزاعم المطروحة حول تبادل "نازنين زاغري" لا يحظى بتأييد السلطات القضائية في البلاد.

واشار غلام حسين إسماعيلي الى ملف "نازنين زاغري" الجديد، قائلا، ان المتهمة لديها بالاضافة الى الحكم الذي تقضيه الان، ملف آخر أرسل الى المحكمة ويتم النظر فيه في المحكمة.

واضاف، لا تحظى مزاعم وسائل الاعلام الغربية حول هذا الملف بتأييد السلطات القضائية في ايران، حيث سيتم الاعلان عن طريق السلطات القضائية الايرانية او السلطات الدبلوماسية في حال اتخاذ اي قرار في هذا الشأن.

وتابع، لم يصدر حكم في ملف نازنين الجديد ولا يمكن التنبؤ بأنها ستحكم أو يتم تبرئتها أو ما هي عقوبها في حال صدر حكم بحقها لان تحديد ماهية العقوبة من مهمة القاضي الذي يتولى ملفها.

ونوه الى ان هذا الملف لايزال في بدايته وسيكون هناك مرحلة الاستئناف في حال صدور الحكم.

وتحمل نازنين زاغري جنسية بريطانية وأخرى ايرانية وتم اعتقالها بتهمة المساس بالامن القومي الايراني.