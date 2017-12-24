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رقم الخبر: 209872 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: محليات  
مباحثات لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب العسكري بين طهران وباكو

مباحثات لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب العسكري بين طهران وباكو

قام وفد طبي عسكري من جمهورية اذربايجان برئاسة رئيس الدائرة الطبية العامة في وزارة الدفاع الآذربايجانية الجنرال ناطق علي اوف، بزيارة تفقدية لجامعة العلوم الطبية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي مستهل الزيارة التقى الوفد الطبي العسكري الاذربايجاني، العميد جليل رجبي آمر شؤون الصحة والعلاج والاغاثة بالجيش الايراني، وتباحث معه حول توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات التعاون المتبادل للطب العسكري.
ومن ثم تفقد الجنرال ناطق علي اوف والوفد المرافق له مختلف اقسام الابحاث والتكنوولجيا والتعليم في جامعة العلوم الطبية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتفقد الوفد الاذربايجاني الضيف ايضا مراكز الابحاث المتقدمة في هذه الجامعة مثل "توكسين" و"اطلاق الموج" و"علم الوبائيات العسكري" و"بيوميكانيك" و"مركز التنمية التكنولوجية".
وكان الوفد الطبي العسكري الاذربايجاني قد قام بزيارة تفقدية لمستشفى "بعثت" التابع للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ومستشفى "بقية الله الاعظم (عج)" التابع للحرس الثوري وتعرف عن كثب على مختلف الاقسام والامكانيات فيهما.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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