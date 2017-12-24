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رقم الخبر: 209871 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: سياحة  
إيران واليونان تعززان التعاون السياحي

إيران واليونان تعززان التعاون السياحي

أكد سفير ايران في اثينا مجيد مطلبي شبستري على ضرورة تعزيز التعاون مع اليونان في مجال تبادل السياح وتقديم المزيد من التسهيلات لتوسيع صناعة السياحة بين البلدين.
وبحث شبستري خلال لقائه وزيرة السياحة اليونانية «النا كوندورا» حول السبل الكفيلة بتوثيق التعاون الثنائي في مجال صناعة السياحة.
وفيما اشار الى ما يتمتع به البلدان من الحضارة العريقة والمعالم التاريخية الى جانب العلاقات الطيبة فيما بينهما، اكد على ضرورة توطيد التعاون السياحي وتقديم المزيد من التسهيلات في مجال تبادل السياح ومشاركة الاجهزة المعنية في تنمية صناعة السياحة.
من جانبها رحبت وزيرة السياحة اليونانية خلال اللقاء بتعزيز العلاقات السياحية بين اليونان وايران. واشارت الى الحضارة العريقة التي تتمتع بها ايران واكدت ان ما تزخر بها ايران من المعالم الاثرية والتاريخية تجذب الكثير من السياح معلنة بذلك إستعداد الحكومة اليونانية للمشاركة في تنمية امكانيات ايران في مجال السياحة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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