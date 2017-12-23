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رقم الخبر: 209869 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: محليات  
أنفاق مترو طهران مقاومة للزلازل بقوة 8 درجات ريختر

أنفاق مترو طهران مقاومة للزلازل بقوة 8 درجات ريختر

اعلن المدير التنفيذي لشركة تشغيل مترو طهران والضواحي نوشاد نوبخت ان انفاق مترو طهران مقاومة لزلازل بقوة 8 درجات على مقياس ريختر.
واشار نوبخت الى الزلزال الاخير الذي ضرب محافظتي طهران والبرز مساء الاربعاء وقال، ان جميع الانفاق لخطوط المترو في طهران ومحافظة البرز قد تم انشاؤها بصلابة جيدة امام الزلازل وتم الاخذ بنظر الاعتبار فيها جميع المعايير اللازمة لمقاومة الزلازل. واضاف، ان المترو يعد ملجأ آمنا وبالامكان حين وقوع الزلازل الاستفادة من محطاته وانفاقه كملاجئ آمنة.
وصرح بان الزلزال الاخير الذي ضرب محافظتي طهران والبرز لم يلحق اي اضرار بمنشآت المترو وانفاقه.
يشار الى ان طول انفاق مترو طهران يبلغ 212 كم مع الربط بمطاري مهرآباد والامام الخميني (رض) وله 5 خطوط ذات 109 محطات ولها القدرة على نقل نحو مليونين و 600 الف راكب يوميا.
يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي طهران والبرز مساء الاربعاء في عمق 7 كم عن سطح الارض وكان مركزه في الحدود الادارية بين المحافظتين. وادى الزلزال الى اصابة نحو مائة شخص معظمهم في محافظة البرز.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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