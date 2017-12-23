دعا السفير الايراني في هولندا علي رضا جهانغيري، هولندا واوروبا كي لا تسمح للقضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي بان تؤثر عليها.

وخلال اجتماعه بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الهولندي بعد زيارة اللجنة الى ايران، قال جهانغيري، ان مسيرة العلاقات بين البلدين تمضي بصورة جيدة وان هنالك زيارات متبادلة بين الجانبين.

واضاف السفير جهانغيري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت هذا الامر في 9 تقارير اصدرتها بهذا الصدد لغاية الآن، ولكن في المقابل لم تلتزم اميركا بتعهداتها في اطار الاتفاق، وينبغي على هولندا والاتحاد الاوروبي ألا يسمحوا بأن يؤدي نهج اميركا لحرف الانظار عن الاتفاق النووي، للاخلال بتنفيذ الاتفاق عبر طرح قضايا لا علاقة لها به.

واضاف، انه لو كان هنالك تقاعس في تنفيذ الاتفاق النووي من جانب الغرب فمن الطبيعي ان هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحول الازمة في اليمن قال، ان مبادرة هولندا في مجلس حقوق الانسان لدعم اجراء تحقيقات مستقلة حول انتهاك حقوق الانسان في اليمن جديرة بالتقدير الا ان من الضروري واللازم في الظروف الراهنة هو فتح موانئ ومطارات اليمن لارسال المساعدات الانسانية لان ظروف المجاعة والكوليرا مؤسفة وجادة للغاية وينبغي على الحماة وتحالف العدوان السعودي على اليمن تحمل مسؤوليتهم في هذه الازمة الانسانية.

وفي الرد على سؤال لاحد النواب الهولنديين حول مزاعم ارسال الصواريخ من جانب ايران الى اليمن قال، انه وفي الوقت الذي لا تتوفر امكانية ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن ويخضع للحصار الجوي والبحري فكيف يتم الادعاء بان ايران ترسل السلاح اليه ؟ هذه المزاعم لا صلة لها بالواقع بتاتا وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفضها تماما.

وردا على سؤال حول عقوبة الاعدام في ايران قال السفير جهانغيري، ان غالبية حالات الاعدام تتعلق بتهريب المخدرات حيث تتحمل ايران اضرارا مادية وبشرية باهظة جراء التهريب وان الكثير من الضباط والجنود في الجمهورية الاسلامة قد استشهدوا في طريق مكافحة المخدرات التي ينوي المهربون تهريبها الى اوروبا.

ودعا السفير الايراني اوروبا لدعم اجراءات الجمهورية الاسلامية في مجال مكافحة المخدرات، لافتا الى ان مجلس الشورى الاسلامي يقوم حاليا بمراجعة قانون العقوبات بحق مهربي المخدرات.