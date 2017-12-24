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|رقم الخبر: 209867
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
|الوقت: 18:15
|الاقسام: دوليات
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النمسا تؤيد حظر الحجاب على المعلمات
أعلن وزير التعليم بحكومة اليمين المتطرف الجديدة في النمسا هاينز فسمان يوم السبت تأييده لمفهوم الدولة العلمانية، معتبرا أنه ينبغي على المعلمات عدم ارتداء الحجاب، بينما استبعد فرض لباس معين على التلاميذ.
وتحدث فسمان -في مقابلة مع صحيفة كورير المحلية نشرت اليوم عن قضية الحجاب بالمدارس- وقال "أحمل بداخلي تعاطفا مع الدولة العلمانية. أعتقد أنه ينبغي على المدرسات ألا يتحجبن، باستثناء المدارس الدينية والخاصة". وحول لباس التلاميذ، أوضح فسمان أنه لا ينوي الخوض في نقاشات بهذا الخصوص.
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