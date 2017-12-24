النمسا تؤيد حظر الحجاب على المعلمات أعلن وزير التعليم بحكومة اليمين المتطرف الجديدة في النمسا هاينز فسمان يوم السبت تأييده لمفهوم الدولة العلمانية، معتبرا أنه ينبغي على المعلمات عدم ارتداء الحجاب، بينما استبعد فرض لباس معين على التلاميذ.