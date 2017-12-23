حول فشل المشروع الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، قال المستشار العسكري الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء حسن فيروزآبادي، ان 128 دولة قالت لا كبيرة لأميركا.

وفي بيان اصدره صرح اللواء فيروزابادي، بأن رفض 128 دولة عضوة بالأمم المتحدة للمخطط الامريكي، والدفاع عن حقوق فلسطين المشروعة في عاصمتها القدس، يشكل منعطفا في التاريخ السياسي للعالم، وان العالم لم يعد يعترف باميركا كقوة عظمى، وعلى الرغم من ذلك لازالت سفيرة اميركا بالأمم المتحدة نيكي هيلي تواصل اثارة الفتن باستعراض مسرحيتها الهزلية حول الصواريخ اليمنية واتهام ايران بدون أي دليل، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الذي واجه ردا صاعقا من دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واضاف: على أميركا ان تعلم بانها باتت في عزلة عن العالم بتجاهلها للقوانين الدولية. داعيا الدول العربية في المنطقة خاصة السعودية والامارات الى وقف عدوانها تجاه اليمن، وان تعلم ان العلاقات مع الصهاينة لا تجدي لهم نفعا وان تعود الى احضان الاسلام والوحدة الاسلامية.

يذكر ان 128 دولة صوتت لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

ورغم التهديد الاميركي للدول التي تصوت لصالح القرار، فقد صوتت 128 دولة لصالح القرار، و 9 دول رافضة، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الخميس الماضي، للنظر في مشروع قرار حول وضع القدس.

واعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.