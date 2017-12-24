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رقم الخبر: 209865 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
الصين تعاقب 8 آلاف شخص على مخالفات

الصين تعاقب 8 آلاف شخص على مخالفات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت: إن الصين عاقبت 8123 شخصا على مخالفات مالية بعدما كشفت مراجعة لتنفيذ الموازنة المركزية للحكومة لعام 2016 عن مشكلات.

وقالت شينخوا إن هو تسه جون رئيسة مكتب الدولة للمراجعة الحسابية أعلنت عن هذه المخالفات في إفادة لأعضاء البرلمان يوم السبت. وتهدف حملة واسعة ضد الكسب غير المشروع في الصين للقضاء على الفساد المتغلغل في الحزب الشيوعي الحاكم بما في ذلك تبديد أو اختلاس الأموال الحكومية. وطالت الحملة أكثر من 1.3 مليون مسؤول.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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