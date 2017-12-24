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رقم الخبر: 209864 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: دوليات  
15 قتيلا على الأقل بانهيار أرضي في تشيلي

15 قتيلا على الأقل بانهيار أرضي في تشيلي

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، الجمعة، بانهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة دمرت قسما من قرية فيلا سانتا لوسيا في منطقة لوس لاغوس في تشيلي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الجاري إلى فيضان مجرى مائي، وتدفق الطمي على فيلا سانتا لوسيا، القرية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 300 نسمة، والواقعة في منطقة نائية في مقاطعة لوس لاغوس، على بعد 1100 كلم جنوب العاصمة سانتياغو. ودمر الانهيار الأرضي حوالي 200 منزل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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