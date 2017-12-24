أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي: إن الرئيس دونالد ترامب أعاد مزايا تجارية كانت تتمتع بها جامبيا وسوازيلاند بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا.

ويمنح هذا القانون للدول الواقعة جنوب الصحراء في أفريقيا حق دخول سلعها الولايات المتحدة بلا رسوم جمركية شريطة وفائها بشروط استحقاق قانونية معينة من بينها إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية وتحقيق تقدم نحو التعددية السياسية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن جامبيا فقدت استحقاقها في 2015 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور سيادة القانون.

وأضاف أن جامبيا حققت تقدما في تعزيز سيادة القانون وتحسين حقوق الإنسان ودعم التعددية السياسية.وأضاف المكتب أن سوازيلاند فقدت هي الأخرى استحقاقها بموجب القانون الأمريكي في 2015 بسبب مخاوف تتعلق بفرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين منظمات وحرية التعبير.

وقال إن سوازيلاند لبت سلسلة من المعايير بشأن الحرية السياسية مما جعلها تستحق استعادة الوضع التجاري المميز.

من جهة أخرى قال مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا إن حريقا مستعرا في منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول في غابات الشريط الساحلي الوعر الذي يجتاحه الجفاف أصبح الأكبر في تاريخ الولاية.

وقالوا إن الحريق المعروف باسم (توماس فاير) أتى على 273 ألفا و400 فدان ليتجاوز بذلك حريق سيدار في مقاطعة سان دييغو عام 2003 الذي دمر 273 ألفا و246 فدانا وأسفر عن مقتل 15 شخصا، وفقا لرويترز.