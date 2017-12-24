قال عضو كبير في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يمثل يسار الوسط إن الإصلاحات الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستلعب دورا كبيرا في المحادثات بين التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي لتشكيل حكومة.

وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الذي قاد الحزب حتى تنحيه في وقت سابق من العام الجاري لإفساح الطريق أمام رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتس إنه يؤيد دعوة ماكرون لوضع ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو.

وقال جابرييل لمجموعة فنكه الصحفية الألمانية وصحيفة كويست-فرانس الفرنسية في مقابلة نُشرت يوم السبت: علينا أن نكون مستعدين للاستثمار بشكل أكبر في مستقبلنا. وقال: إن ألمانيا أكبر فائز في الاتحاد الأوروبي ويمكنها تحمل المساهمة بشكل أكبر.

وأضاف أن مقترحات ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي ستكون مهمة جدا في محادثات تشكيل الائتلاف والتي من المقرر أن تبدأ في السابع من يناير كانون الثاني بعد أن أخفقت ميركل في التوصل لاتفاق مع حزبين صغيرين.

وقال إنه متحمس لفكرة ماكرون الأساسية الخاصة بتعزيز الاتحاد الأوروبي وجعله طرفا فاعلا عالميا.

وأبدت ميركل أقوى تأييد لها لمقترحات ماكرون في وقت سابق من الشهر الجاري ولكن ألمانيا عاجزة عن القيام بتحرك حاسم بشكل أكبر إزاء أي مقترحات ملموسة قبل تولي حكومة جديدة مقاليد الأمور.