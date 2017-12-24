قال مسؤولون روس يوم السبت: إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا بقدرات دفاعية متطورة فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن جريجوري كاراسين نائب وزير الخارجية يوم السبت إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام سيناريو القوة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعما لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب.

ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أعوام. وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد وهو ما تنفيه روسيا.

وقالت وكالة تاس الروسية يوم السبت إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجددا اتفاقيات مينسك. وتهدف اتفاقيات مينسك لإنهاء القتال في أوكرانيا ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015.

الى ذلك قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية في مقابلة نشرتها وكالة الإعلام الروسية يوم السبت: إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.

وأضاف زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ورئيس إدارة منطقة آسيا بوزارة الخارجية إن روسيا على اتصال مستمر مع أليس ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وفي الداخل الأفغاني لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب 3 مدنيين جميعهم من عائلة واحدة؛ إثر سقوط قذيفة على منزلهم في فرآه غربي أفغانستان، في الوقت الذي حملت فيه الولاية جماعات المعارضة المسلحة مسؤولية الحادث.

وذكر بيان لحاكم ولاية فرآه، صباح يوم السبت، أن "سيدتين قتلتا، وأصيب 3 مدنيين جميعهم من عائلة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم". وأضاف البيان أن "الدولة تتهم المعارضة المسلحة بالمسؤولية عن الحادث". وتشهد الولاية اشتباكات بين القوات الأمنية ومتمردي حركة طالبان.