مشيراً إلى أن السعودية فشلت في مخطط تقسيم اليمن

قال مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الاسلام، ان السعودية كانت تخطط من وراء عدوانها على اليمن منذ 3 أعوام للتقسيم وقد تم احباط هذا المخطط.

واشار حسين شيخ الاسلام الى هجمات حركة انصار الله في اليمن على السعودية، موضحا ان الخطوة الاخيرة التي نفذتها انصار الله تصب في سياق الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم الذي تقصفه السعودية وكذلك جاءت بمناسبة مرور الف يوم على العدوان.

واضاف، ان حركة انصار الله دللت بعمليتها الاخيرة انها قادرة على الرد على العدوان السعودي لكنها ليست بصدد تصعيد التوتر بل تريد ايجاد حل معقول حيث ارادت التأكيد للسعودية انها لا يمكنها الاستمرار في جرائمها وعليها اعادة النظر في استراتيجيتها بصورة جادة.

وتابع: ان صمود الشعب اليمني قد اثمر في النهاية حيث كانت السعودية تتصور انها تستطيع تحقيق مآربها في اليمن بسرعة بفضل امتلاكها ترسانة ضخمة من الاسلحة فيما لم تكن تفهم مقاومة هذا الشعب الا ان حركة انصار الله دللت انها تستطيع تحقيق النصر وفق نظرة متينة ومعقولة.

واشار الى مزاعم مندوبة اميركا في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول تزويد اليمن باسلحة ايرانية، موضحا ان هذه الكذبة لم تكن الأولى للأميركيين وان الاكاذيب باتت جزءاً من طبيعتهم.

ووصف هايلي بمثابة منفذة جاهلة لسيناريوهات الكيان الصهيوني وتفتقد لاية قوة وارادة ذاتية.

بدوره اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان العدوان العسكري المستمر الذي تشنه الرياض وابوظبي منذ 3 اعوام ضد اليمن قد وصل الى نهاية مطافه.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي كتب امير عبداللهيان: ان العدوان العسكري المستمر منذ 3 اعوام من جانب الرياض وابوظبي ضد اليمن، قد وصل الى نهاية مطافه.

واضاف، ان الشعب اليمني وانصار الله وحلفاءهم قد قاوموا بشجاعة. الرياض وابوظبي لقيتا الفشل رغم الدعم الصريح المقدم لهما من جانب اميركا وتل ابيب.

واكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية، ان طريق الحل للازمة في اليمن سياسي بحت ومبني على الاتفاق اليمني - اليمني.