اشاد المرجع الديني في قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني بشخصية الامام الخميني (رض) ووصفه بالعالم والفقيه الذي ترعرع علميا واخلاقيا في مدارس الحوزة العلمية في قم المقدسة واستطاع تصدير قيم الثورة الاسلامية الى الخارج.

وقال آية الله حسين نوري همداني، في تصريح ادلى به خلال استقباله مدير الحوزات العلمية آية الله اعرافي ومساعديه والمسؤولين والطلبة المشاركين في مراسم اختتام الالمبياد العلمي الخامس للحوزات العلمية، ان الحوزة العلمية استطاعت منذ تأسيسها والى اليوم تربية علماء كبار في مختلف المواضيع الاخلاقية والسياسية والثقافية والذين استطاعوا بدورهم تقديم خدمات هائلة الى المجتمع الاسلامي.

واضاف، ان فقه اهل البيت عليهم السلام يحمل ميزات كثيرة وليس هناك مذهب آخر يمتلك نظيره وان السبب في تفوقه هو انه يقرّب المؤمن من الله تعالى.

وتابع: ان الحوزات العلمية والمجتمع الاسلامي شهدا على مدى التاريخ تأثيرات كثيرة وبصمات واضحة تركها علماء الدين الربانيون الذين جاهدوا في احياء امر الله تعالى والترويج للدين الحنيف والقيم الاخلاقية.

ونوه الى ان دراسة الفقه والعلوم الدينية ليس بالأمر اليسير وعلى الطالب تحمل المشاق من اجل بلوغ مكانة سامية على الصعيدين العلمي والأخلاقي.

ولفت الى ان التحلي بالبصيرة وتحديد هوية الاعداء من الشؤون ذات الاهمية خلال الوقت الحالي وعلى كل طالب للعلوم الدينية ان يتحلى باليقظة لكي ينال الموفقية في المجتمع.

كما اقيمت مراسم تكريم الطلبة المتفوقين في الأولمبياد العلمي للحوزات العلمية بمدينة قم المقدسة،حيث حاز عدد من الطلبة المشاركين على مراتب رفيعة في فروع الآداب والفقه واصول الفقه في الأولمبياد العلمي الخامس للحوزات العلمية.

وفي قسمي الفقه والاصول احرز الطلبة مهدي منصوري وحسين سليم زاده وحسين علي زارع سهيلي ومنصور عطار منش على المراتب الأربعة الأولى بالترتيب في الأولمبياد.

وفي قسم الآداب حاز الطلبة علي مرتضوي وعلي خدايي واميد اسلام بخش وميلاد سيدان عبدي على المراتب الأربعة الأولى على التوالي.