اعتبر مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي العلاقات الايرانية الآذربايجانية بانها متنامية، مؤكدا ضرورة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الفضائية وتكنولوجيا المعلومات والترانزيت والبريد والاتصالات.

وخلال لقائه وزير الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة الآذربايجاني رامين قلي اوف، قال واعظي، لحسن الحظ ان اتفاقيات ووثائق جيدة جدا قد ابرمت بين مسؤولي البلدين في مجال التعاون والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ينبغي العمل للإسراع بتنفيذها.

ولفت الى امكانية التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف مع دول اخرى مثل روسيا وتركيا في مجالات الصناعة الفضائية وتكنولوجيا المعلومات والبريد والاتصالات.

كما اعتبر علاقات التعاون في قطاع النقل والترانزيت بين ايران وجمهورية آذربايجان بأنه يحظى بالأهمية واضاف، انه وبعد تدشين ميناء الشهيد بهشتي في جابهار (جنوب شرق) سوف لن تكون هنالك اي قيود على الترانزيت الى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

ووصف اتفاق وزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية آذربايجان على تطوير التعاون الثلاثي في قطاع آي سي تي امرا ايجابيا.

من جانبه رحب وزير الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة الآذربايجاني بمقترح تطوير التعاون الثلاثي ومتعدد الاطراف بين ايران وجمهورية آذربايجان وسائر الدول مثل تركيا وروسيا.

واعلن قلي اوف عزم جمهورية آذربايجان على تنفيذ خط الألياف الضوئية عبر ايران، داعيا الى تطوير العلاقات وحضور الشباب والتكنولوجيين الايرانيين في تنفيذ مشاريع الاتصالات والتكنولوجيا في بلاده.