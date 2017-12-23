كرّست مدينة ميلانو الإيطالية الأحد الماضي تقليدها الميلادي من خلال تحضير أكبر حلوى بانيتوني في العالم، وهو نوع من المخبوزات بالزبيب وقشر البرتقال انطلق من هذه المدينة. ويعتبر بانيتوني من أهم الأطعمة المستهلكة خلال فترة أعياد الميلاد في إيطاليا.

وقد قسمت هذه الكعكة البالغ وزنها 140 كيلوغراماً وطولها مترين، إلى 1200 شريحة وُزعت مجاناً على الحاضرين في مركز فيكتور إيمانويل الثاني للتسوق قرب كاتدرائية ميلانو الشهيرة في قلب المدينة.

وأوضح أنجيلو برناسكوني مالك محلّ حلويات سان غريغوريو الذي صنع فريقه هذه الكعكة الضخمة، أن (البانيتوني هي حلوى الميلاد بامتياز. حتى مع تغير الموضة والثقافات، يبقى البانيتوني تقليداً راسخاً)، لا تضاهيه أي حلويات أخرى.

ويحضّر برناسكوني في محله الآلاف من كعك بانيتوني سنويا تباع في إيطاليا وفي الخارج أيضا. ويصدّر مالك محلّ الحلويات في كل أسبوع، 200 كعكة بانيتوني إلى الولايات المتحدة لمصلحة أحد كبار متعهدي تقديم الطعام في نيويورك.

وقال سافينو موريتي شريك برناسكوني المتقاعد حاليا إن (العمل لا يتوقف) في الأيام التي تسبق عيد الميلاد. ويصنع سافينو البالغ من العمر 68 عاما وأنجيلو البالغ من العمر 67 عاما حلوى البانيتوني (منذ أكثر من نصف قرن).

وأوضح الحلواني سعـيد العواضة من مطبخ المحلّ أن تحضير البانيتوني (يستغرق 36 ساعة) ويتطلـب استخدام الخـميرة والماء والسكر والدقيق والبيض والزبدة والفانيلا.

وبحسب أكبر نقابة زراعية إيطالية، فإنّ ثلاثة إيطاليين من كل أربعة سيتذوقون البانيتوني خلال أعياد نهاية العام بسعر وسطي يراوح بين ثمانية وتسعة يوروهات. غير أن هذا السعر قد يصبح أعلى بثلاث مرات في حال كانت هذه الحلوى يدوية الصنع.