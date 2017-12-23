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رقم الخبر: 209853 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
الفتى المغناطيسي!

الفتى المغناطيسي!

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفتى سوري يظهر قواه الخارقة، حيث يقوم بإلصاق الأجسام المعدنية على بطنه كما المغناطيس.

وتفاجأ الطفل السوري، إبراهيم ذو الفقار، من محافظة اللاذقية عند اكتشافه هذه القدرة. وقال للصحافيين (التصقت بي جميع الأشياء المعدنية في منطقة البطن، حيث قمنا بالبحث مع خالتي عبر الانترنت، ووجدنا أن هناك أشخاص آخرون يتمتعون بنفس هذه القدرات).

وقال جد إبراهيم، إنه يشعر بالقلق حيال قدرة حفيده غير الطبيعية، مؤكدا أنه لا يريد أن تكون لها أي تأثير سلبي على الطفل.

وشكك بعض المعلقين بقدرة إبراهيم، حيث قال بعضهم أنه لو كان لدى الطفل فعلاً هذه القدرة لكان جذب الأشياء من خلال الملابس. كما شبه العديد من رواد التواصل الاجتماعي الطفل بشخصية (ماغنيتو) من فيلم (إكس مان).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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