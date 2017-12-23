أظهر تحقيق نشرت نتائجه الخميس أن البريطاني العادي يرسل نحو ألف رسالة سنويا إلى أفراد من العائلة على بعد أمتار قلائل داخل المنزل، بدافع «الكسل» أو تفاديا لوقوع مشكلات.

وبيّن استطلاع أجرته عبر الإنترنت شركة «برودباندتشويسز» المتخصصة في مقاربة جودة خدمات الإنترنت بين الشركات المختلفة، في كانون الأول/ديسمبر على ألفي عائلة بريطانية أن أكثر الرسائل المتداولة في هذا الإطار يتضمن أسئلة على شاكلة «هل بإمكانك إطفاء جهاز التلفزة؟» أو «هل من طعام للعشاء؟» أم «هلا خلدت للنوم؟»

وخلص التحقيق إلى أن الأمهات هن أكثر المسؤولين عن هذا النوع من التواصل عبر الرسائل في الأسرة الواحدة إذ أنهن يرسلن طلبات متكررة مثل «أطفئ الأنوار» أم «أطفئ جهاز التلفزة» أم ببساطة «هيا إلى النوم» حسب بيان «برودباندتشويسز».

وبالنسبة لـ 16٪ من الألفي عائلة المستطلعة آراؤها فإن البعث برسالة هو الطريقة الوحيدة ليسمع أبناؤهم كلامهم إذ أن الخوض في محادثة بشكل مباشر وجها لوجه ينتهي في كثير من الأحيان بخلافات.

وأشار ربع العائلات المستطلعة آراؤها إلى أن التواصل عبر الرسائل القصيرة أو خدمات المراسلة الفورية «مسل ببساطة».