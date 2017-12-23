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|رقم الخبر: 209850
|تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
|الوقت: 15:09
|الاقسام: منوعات
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خبازون ملتحون في سيدني يقدمون الكنافة للأستراليين
في وقت متأخر من المساء ووسط ضاحية ماريكفيل في سيدني في أستراليا كان (خبازون ملتحون) يغنون ويرقصون بينما يقدمون لزبائنهم حلوى الكنافة التقليدية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.. ويقبل الزبائن على تناولها بنهم.
ويجتمع الشبان -ذوو اللحى- فادي ومازن وميشيل ورالف بالإضافة إلى أمير العيسى مدير ومؤسس مشروع (مخبز الكنافة) في حاوية شحن معدلة في أماكن عديدة أربعة أيام في الأسبوع لتقديم أحدث ابتكارات المطاعم المتنقلة.
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