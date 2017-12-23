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رقم الخبر: 209850 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 15:09 الاقسام: منوعات  
خبازون ملتحون في سيدني يقدمون الكنافة للأستراليين

خبازون ملتحون في سيدني يقدمون الكنافة للأستراليين

في وقت متأخر من المساء ووسط ضاحية ماريكفيل في سيدني في أستراليا كان (خبازون ملتحون) يغنون ويرقصون بينما يقدمون لزبائنهم حلوى الكنافة التقليدية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.. ويقبل الزبائن على تناولها بنهم.

ويجتمع الشبان -ذوو اللحى- فادي ومازن وميشيل ورالف بالإضافة إلى أمير العيسى مدير ومؤسس مشروع (مخبز الكنافة) في حاوية شحن معدلة في أماكن عديدة أربعة أيام في الأسبوع لتقديم أحدث ابتكارات المطاعم المتنقلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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