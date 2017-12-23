خبازون ملتحون في سيدني يقدمون الكنافة للأستراليين في وقت متأخر من المساء ووسط ضاحية ماريكفيل في سيدني في أستراليا كان (خبازون ملتحون) يغنون ويرقصون بينما يقدمون لزبائنهم حلوى الكنافة التقليدية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.. ويقبل الزبائن على تناولها بنهم.