وفي الحديث عن بعض تفاصيل القضية الغريبة قالت صحيفة Vanguardia: (ألقي القبض على الشرطي، البالغ من العمر 51 عاماً، بعدما تبين أنه أثناء إجازته المرضية التي قضاها في كتالونيا، تسبب بثقب إطارات 13 شاحنة كبيرة على الطريق السريع AP-7. وبعدها بمدة، تسبب بثقب إطارات أكثر من 30 شاحنة أخرى).

وبالرغم من عدم معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الرجل المذكور لممارسة تلك الهواية الغريبة، إلا أن الادعاء العام تقدم بدعوى قضائية ضده، وستتم محاكمته وفقا للقوانين المحلية بتهمة التخريب المتعمد لممتلكات الغير وتهديد سلامة السير والناس في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطي المذكور لا يعتبر ظاهرة نادرة لأشخاص يخالفون قوانين ومبادئ عملهم ويتسببون بإيذاء الآخرين. فمنذ مدة، خضع جراح بريطاني للمحاكمة لتركه تواقيع تحمل أحرف اسمه على أكباد المرضى مستخدماً جهازاً يستعمل لكيّ الأنسجة والأوعية الدموية أثناء العمليات الجراحية.