أصيب رجل صيني يبلغ من العمر 29 عاماً بالشلل الرباعي بشكل مفاجئ بعد أن قضى يومين متتابعين في استخدام الهاتف المحمول.

وكان الشاب الصيني المصاب قد عكف على ممارسة ألعاب الهاتف المحمول محملقاً في شاشته على مدار 48 ساعة، ورغم أنه اعتاد ممارسة تلك الألعاب بهذا الشكل الهستيري طوال الوقت، إلا أن المرة الأخيرة جاءت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقال موقع إلكتروني صيني إنه بعد يومين كاملين من ممارسة الألعاب شعر الشاب، الذي لم يتم الإفصاح عن ذكر اسمه، بألم شديد وتصلب في رقبته، وفي لحظات معدودة أصيب بالشلل التام، وبعد أن تم نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة تبينت من خلال أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بالشلل الرباعي.

وأرجع الطبيب المعالج للشاب حالة الشلل التي أصيب بها إلى تجلط الدم داخل تجويف العمود الفقري ما أدّى إلى الضغط على الحبل الشوكي، وأضاف الطبيب أن حالة الشلل التي وصل إليها الشاب كانت نتيجة طبيعية لإستخدام الهاتف المحمول طيلة الوقت.

وتطلبت الحالة التدخل الجراحي العاجل لإزالة تجلط الدم، والسماح له بالسريان مرة أخرى في مساراته الطبيعية.