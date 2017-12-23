في يوم من الأيام كنت شاهداً على نقاش أراد أحد أطرافه سوق دليل ما، فقاطعه الطرف الثاني وقال لا تتعب نفسك أنا أحب «فلان» وأسير خلفه حتى لو ثبت لي أنه عميل لأمريكا!!..

وقد ذكرت لحضراتكم يوماً بيتاً من الشعر للراحل الكبير الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله.. حيث يقول: «أمط لثامك وأصرخ أيها الصنمُ.. فعابدوك قد طوى أسماعهم صممُ» مافيش داعي للقناع أو اللثام والتبجح وغيره.. تعرف ليه يا صنم بشري؟! لأن من يسيرون خلفك طيلة هذه السنين عميان لا يحتاجون الى دليل ورأي وما شابه.. هُم سيواصلون السير خلفك وعبادتك حتى لو عرفوا أنك هبل أو الّات أو العزى.. اخلع رداء الخرافة والخلافة المزبور عليها خادم الحرمين.. حامي الحمى.. عبدالله المؤمن والخ الخ..

أحبائي أصل هذه الفكرة «مطروقة» سابقاً.. ولكن الذي ذكّرني بها هو ظهور بعض «اللقالق» السعدنية على بعض الشاشات وهي تدافع عن إبن سلمان!! رغم أن المحاور الآخر يقول لهم يا جماعة أن الرجل -يقصد إبن سلمان- هو يقول بنفسه أنه ممكن أن يزور «اسرائيل» عن قريب.. هو نفسه لم ينف مشاركة طيارين اسرائيليين في قصف الحوثيين.. هو نفسه يقول نعم يوجد تعاون اقتصادي بيننا وبين «اسرائيل».. شو عاوزين أكثر من هيك؟!..

«اللقالق المسعودة» مصرّة على أن الرجل قائد فذ وزعيم عربي مغوار وحامي حمى الأمّة العربية والخ الخ من هذه الخزعبلات.. قال أحد المحاورين المعارضين قبل أيام متسائلاً: يا زلمه أنت تقول -يقصد اللقلق السعودي- أننا في المملكة نهتم بقضية فلسطين ونسعى لحلها بالطرق السلمية ميّة الميّة.. وترفضون ما تسمونها «عنتريات ايران والروافض».. طيّب اذكر لنا دليل واحد.. خطوة واحدة.. فعل واحد.. أو حتى قول واحد يثبت أنكم مع فلسطين..

كالعادة لا يمتلك اللقلق السعودي لأي حجة أو منطق سوى الصياح والزعيق والسب والشتم للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة!! لدرجة أن مقدّم البرنامج إضطر للحياد وقال يا أستاذ سألناك عن فلسطين مش عن ايران!!..

هل ينكر هذا اللقلق أن البلد الوحيد في العالم العربي والإسلامي هو بلد الحرمين الشريفين الذي لم تخرج فيه أي تظاهرة منذ جريمة ترامب قبل أسابيع ولحد الآن؟! ولا وقفة احتجاج!! ولا أي فعالية تدلل على الإعتراض أو الرفض لهذا القرار المشؤوم ولو بالكلام وهو أضعف الإيمان..