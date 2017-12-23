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رقم الخبر: 209845
تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017
الوقت: 15:02
الاقسام: منوعات
القدس في خطر والعرب نيام!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
العرب نيام
القدس في خطر
مصدر الخبر: موقع أمية جحا
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