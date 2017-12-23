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رقم الخبر: 209844 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 16:05 الاقسام: اجتماعيات  
أدوية الإقلاع عن التدخين تترك آثارا خطيرة!

أدوية الإقلاع عن التدخين تترك آثارا خطيرة!

أكدت دراسة أجراها خبراء من الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر أن أدوية الإقلاع عن التدخين تترك آثارا خطيرة على الصحة.

وفي مقابلة مع إحدى المجلات العلمية قال الخبراء: «لقد بينت دراساتنا الأخيرة أن أدوية الإقلاع عن التدخين تترك مضاعفات خطيرة على الصحة، وتساهم في تطور أمراض الجهاز الوعائي وتؤدي لاعتلالات في عضلة القلب».

ووفقا للدراسات المذكورة فإن «34% من الذين تركوا التدخين مستعينين بتلك الأنواع من العقاقير غالبا ما يتم نقلهم إلى أقسام الإسعاف لتعرضهم لنوبات من الألم الشديد في عضلة القلب، وغالبا ما تلاحظ لديهم إشارات تدل على أنهم معرضون لنوبات القلب في المستقبل».

وأوضح الخبراء أن «أدوية الإقلاع عن التدخين غالبا ما تحوي مخدرات مخففة أو كميات من النيكوتين، وأي جرعة زائدة من تلك العقاقير قد تتسبب للإنسان بمشاكل صحية خطيرة أو حتى الموت أحيانا».

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الناس يلجؤون إلى عقاقير الإقلاع عن التدخين للتخلص من تلك العادة السيئة، حتى أن البعض في السنوات الأخيرة أخذ يستعين بالسجائر الإلكترونية ظنا منهم أنها تساعدهم، لكن دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن الذين يدخنون السجائر الإلكترونية حتى ولو أحيانا، قد يتحولون إلى مدخنين لسجائر التبغ خلال عامين.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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