كشفت دراسة أن الأطفال، الذين يتناولون الأسماك يتحسن مستوى ذكائهم ونوعية نومهم، وذلك لاحتواء السمك على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3 المهمة لصحة الدماغ، فضلاً عن بروتينات ضرورية أخرى.

يلعب نوع الغذاء دوراً مهماً في تزويد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى دوره في تغذية الدماغ وتقوية الذكاء. إذ كشفت دراسة حديثة أن السمك، الذي يعرف بأهميته الغذائية الكبيرة، لاحتوائه على مستوى عال من أحماض الأوميغا 3، والبروتينات الخالية من الدهون، من شأنه أن يحسن مستوى ذكاء الطفل، فضلاً عن مساهمته بحل المشلكة اليومية التي يعاني منها الآباء في محاولة إقناع صغارهم بالخلود إلى النوم.

وقد وجد باحثون من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، أن هناك علاقة بين نوعية نوم الأطفال وتغذيتهم. واقترحوا على الأهالي الانتباه إلى نوعية غذاء أطفالهم عوضاً عن توسلهم وإقناعهم بضرورة النوم باكراً. وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن تأثير الأحماض الدهنية أوميغا 3، المتواجدة بشكل كبير في السمك، على الذكاء والنوم، لاسيما وأن النوم الجيد يحسن معدل الذكاء. غير أنها المرة الأولى التي يتم ربط النقاط الثلاث مع بعضها البعض.

ولمتابعة الدراسة، سأل الباحثون أكثر من 500 طفلاً من المدارس، تتراوح أعمارهم بين 9-11 سنة، للإجابة على أسئلة استطلاعات حول كمية الأسماك التي يأكلونها، ومن ثم قياس معدل الذكاء. ثم سألوا آباءهم عن نوعية نوم هؤلاء الصغار. وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الأطفال، الذين يتناولون الأسماك أسبوعياً سجلوا 4.8 نقطة أعلى في امتحانات الذكاء، مقارنة مع أولئك الذين لا يستهلكون السمك إطلاقاً. أما بالنسبة للأطفال، الذين تحتوي وجباتهم في بعض الأوقات على الأسماك، فقد بلغت 3.3 نقطة أعلى. كما كشفت نتائج الدراسة عن علاقة تناول السمك بتحسن نوم الأطفال.

وينصح الباحثون الأهالي بتعويد أطفالهم على تناول السمك في عمر السنتين- أي في مرحلة عمرية مبكرة ليكونوا أكثر تقبلاً لطعمها ورائحتها- وإدراجها ضمن وجباتهم الغذائية بانتظام، وخصوصاً أنواع السمك، الذي يحتوي على نسبة قليلة من الزئبق مثل: سمك السلمون والبلوق والسلور والقريدس، وفقاً لوكالة إدارة الغذاء والدواء (FDA). ولا تقتصر فوائد السمك على الأطفال فحسب، بل ضروري لصحة العين والقلب والدماغ لدى البالغين أيضاً.