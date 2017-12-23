قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا في العام المقبل، لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي.

ومن المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في 2018 بين 0.88 و1.12 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من عام 1850 إلى 1900.

ويعني هذا زيادة بين 0.28 و0.52 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في الفترة من 1981 إلى 2010، الذي بلغ 14.3 درجة.

وقال رئيس قسم التوقعات طويلة المدى في المكتب، آدم سكيف، في بيان: «سيكون 2018 شديد الحرارة عالميا، لكن من المستبعد أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2016».

والشهر الماضي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن العام الحالي كان أحد أكثر 3 أعوام حرارة على الإطلاق، لكنه سيكون أقل حرارة بعض الشيء من المستوى القياسي المسجل في 2016 وسيكون تقريبا في نفس مستوى عام 2015.