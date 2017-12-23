تم تأسيس هذه المؤسسة عام 1944 في مدينة زيورخ الألمانية لكن انتقلت عام 1986 الى ولاية نيويورك الامريكية وتعتبر كمصدر لأفضل أعمال فناني ومصممي العالم.

وتقوم هذه المؤسسة سنويا بإهداء جوائز في اقسام: التصاوير والملصقات والشعارات والاعلانات والعلائم التجارية.

وشارك في منافسة هذا العام لنيل جوائز مؤسسة «Graphis» افلام ومسلسلات من مختلف انحاء العالم واستطاع ان يفوز المصمم عليرضا نصرتي بالوسام الذهبي لأفضل ملصق عن تصميمه ملصق فيلم «المعكوس».

فيلم «المعكوس» كان قد عرض في مهرجان فجر السينمائي الماضي، كما عرض في مهرجانات عالمية مثل مهرجان «كان» السينمائي ومهرجان «فانكوفر» ومهرجان «هامبورغ» ومهرجان «كمبريج» ومهرجان «كرالا». الى ذلك حصل الفيلم على جائزة افضل فيلم في مهرجان «ميد» في ايطاليا وجائزة افضل فيلم في مهرجان «زيورخ».

الفيلم يروي قصة اسرة تتحول حياتها اثر حادث!، وجاء في ملخص الفيلم: سهيل بعد سنوات عديدة يحصل على عنوان نيلوفر فيقصدها. لقد فشلت علاقتهما سابقاً، والآن تعود من جديد.

ويعتبر العمل التجربة الاخراجية الثالثة لبهزادي بعد «سوف نعيش لوحدنا مجددا» و«قاعدة الاصطدام».