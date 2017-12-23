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رقم الخبر: 209839 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 16:08 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي «اوسيا» ينال شهادة تقدير

وثائقي «اوسيا» ينال شهادة تقدير

قام مهرجان «wildlife & environment» الدولي بالهند بتقديم شهادة تقدير للفيلم الوثائقي الايراني «اوسيا» للمخرج علي رضا دهقان.

وكان «اوسيا» شارك في قسم «افلام الطلاب» للدورة الثالثة للمهرجان التي اقيمت في الفترة مابين الخامس عشر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري في مدينة كلكتا الهندية.

فيلم «اوسيا» يتناول قناة «زارج» المائية وهي اطول قناة في الشرق الاوسط اكتشفت حديثاً في ايران بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وقد حصل فيلم «اوسيا» حتى الآن على عدة جوائز محلية وجائزة من مهرجان «اسطنبول» للأفلام المعمارية وبناء المدن، في تركيا وجائزة افضل فيلم من مهرجان استراليا الدولي للافلام وجائزة افضل فيلم وثائقي من مهرجان «ترينتون» في امريكا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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