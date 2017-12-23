وكان «اوسيا» شارك في قسم «افلام الطلاب» للدورة الثالثة للمهرجان التي اقيمت في الفترة مابين الخامس عشر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري في مدينة كلكتا الهندية.

فيلم «اوسيا» يتناول قناة «زارج» المائية وهي اطول قناة في الشرق الاوسط اكتشفت حديثاً في ايران بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وقد حصل فيلم «اوسيا» حتى الآن على عدة جوائز محلية وجائزة من مهرجان «اسطنبول» للأفلام المعمارية وبناء المدن، في تركيا وجائزة افضل فيلم من مهرجان استراليا الدولي للافلام وجائزة افضل فيلم وثائقي من مهرجان «ترينتون» في امريكا.