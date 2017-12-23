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رقم الخبر: 209838 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 16:07 الاقسام: ثقافة وفن  
حضور متميز للافلام الايرانية في الهند

حضور متميز للافلام الايرانية في الهند

سجلت الافلام السينمائية الايرانية حضورا متميزا في مهرجان كولهابور الدولي في الهند.

وفي هذا المهرجان الدولي الذي بدأ أعماله للفترة من ۱٤ ولغاية ۲۰ كانون الاول/ ديسمبر الجاري سجل فيلم «بيت في الشارع ٤۱» من اخراج حميد رضا قرباني وفيلم «حين رجعت» من اخراج وحيد موسائيان وفيلم «حوراء» من انتاج غلام رضا ساغرجيان وفيلم «دوام الليل» من انتاج نيكي كريمي وفيلم «تراجيديا» من انتاج آزيتا موكوئي حضورا متميزا.

 بالإضافة إلى ذلك، عرض مهرجان العين الثالثة الآسيوي السينمائي السادس عشر(مومباي/ ۲۱ ديسمبر - ۲۸ ديسمبر)، أفلام «امكان مينا»، «سيانور»، «سويوق» و«مقعد في السينما»، «المختطف» من انتاج بيجن ميرباقري (عرض في مهرجانات صوفيا منار وبيت آسيا) و«نوم الماء» من قبل فرهاد مهرانفر (عرض في مهرجانات بوسان وساوباولو وبرلين وماركوبولو).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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