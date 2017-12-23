قال المختص في طب الفیزيائي واعادة التأهيل الدكتور حبيب مفخم: ان تنميل اصابع اليد اثناء استخدام الهاتف او انجاز اعمال يدوية او في امور اكثر شدة اثناء النوم تعد من اعراض «متلازمة النفق الرسغي».

وقال الدكتور حبيب مفخم، المختص في طب الفيزياء وعلم وظائف إعادة التأهيل حول تنميل الأصابع، أن هذه الاعراض تظهر خاصة عند استخدام الهاتف، أو القيام بعمل يدوي أو في حركات أكثر حدة اثناء وقت النوم، لاسيما اذا كانت تؤدي إلى الاستيقاظ ويمكن التسكين عبر الهز وحركة المعصم، وهو مايذكر بمرض يسمى متلازمة النفق الرسغي.

واشار الى متلازمة النفق الرسغي، موضحا ان هذا المرض الذي يعرف باسم CTS، يعود سببه إلى الضغط على العصب المتوسط الذي يربط اصابع اليد.

وأكد اختصاصي الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: ان الضغط على هذا العصب في الرسغ يسبب التنميل في الاصابع وخاصة أثناء النوم.

وحول تشخيص وعلاج هذا المرض قال: ان تشخيص هذه المشكلة يتم من خلال فحص تخطيط العصب والعضلات وهناك علاجات جيدة لهذه المشكلة تتمثل باستخدام العلاج الطبيعي أو ربط المعصم أثناء النوم واليقظة وحقن الكورتيزون الى جانب العصب يسفر عن خفض الالتهاب وزيادة الضغط في نفق منطقة المعصم وتخفيف الأعراض.

وخلص مفخم بالقول انه إذا لم تحل المشكلة بهذه الطرق فمن المرجح اجراء عملية جراحية سهلة حيث يتم احداث شق صغير في منطقة الرسغ حتى يتحرر العصب من الضغط وتتحسن الأعراض.