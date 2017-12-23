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رقم الخبر: 209834 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: ثقافة وفن  
110 آلاف تلميذ اجنبي يدرسون في محافظة طهران

110 آلاف تلميذ اجنبي يدرسون في محافظة طهران

قال المدير العام لدائرة التربية والتعليم في محافظة طهران عبدالرضا فولادوند ان 110 آلاف تلميذ اجنبي يدرسون في مدارس وثانويات محافظة طهران حاليا.

واضاف عبدالرضا فولادوند، ان 95 بالمئة من هؤلاء التلاميذ الاجانب هم من رعايا افغانستان.

وتابع: ان التلاميذ الاجانب الذين لا يمتلكون بطاقة اقامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم اصدار ترخيص دراسي لهم من قبل وزارة التربية والتعليم لكي يتم تسجيلهم في المدارس لمدة عام واحد حتى يتسنى لهم ترتيب اوضاعهم القانونية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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