قال المدير العام لدائرة التربية والتعليم في محافظة طهران عبدالرضا فولادوند ان 110 آلاف تلميذ اجنبي يدرسون في مدارس وثانويات محافظة طهران حاليا.

واضاف عبدالرضا فولادوند، ان 95 بالمئة من هؤلاء التلاميذ الاجانب هم من رعايا افغانستان.

وتابع: ان التلاميذ الاجانب الذين لا يمتلكون بطاقة اقامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم اصدار ترخيص دراسي لهم من قبل وزارة التربية والتعليم لكي يتم تسجيلهم في المدارس لمدة عام واحد حتى يتسنى لهم ترتيب اوضاعهم القانونية.