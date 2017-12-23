قال المختص في الطب الايراني نعمت‌ الله مسعودي ان تناول الرمان يساعد في التحكم بضغط الدم.

وقال نعمت‌ الله مسعودي، ان تناول الفواكه الحمراء كالبطيخ الاحمر والرمان معاً يؤدي الى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

واوضح هذا الخبير في الطب الايراني: ان البطيخ هو احد ثمار الموسم الصيفي لذلك من الافضل تناول كمية ضئيلة من هذه الفاكهة ، ومن الافضل بالنسبة لمن لديهم معدة ذات طبيعة باردة ان يأخذوا ذلك بنظر الاعتبار.

ونصح بتناول الرمان، الفاكهة الشتوية، في هذا الموسم، لأن الرمان له تأثير ايجابي على التحكم في معدل السكر وضغط الدم وتناوله بعد وجبة الطعام يمكن أن يسبب ازالة حالة الارتداد والإمساك في الجهاز الهضمي.

وأضاف مسعودي: كما ينصح الذين لديهم طبع بارد بتناول الرمان.

ونصح في النهاية بشرب بعض انواع الشاي الساخن مع العسل يمكن أن يساعد على هضم الطعام، على سبيل المثال، تناول شاي السفرجل والتفاح مع العسل يساعد أيضا في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي.