تمّ انتخاب السيد «علي رضا رفيعي راد» من كلية الهندسة والسيد «محمد نوراني» من كلية الإقتصاد التابعتين لجامعة«UM» الماليزية كطالبين متفوقين لعام 2017 في مجال «الدرسات ذات نسبة التأثير العليا».

وجاء ذلك بفضل قيام هذين الطالبين اللذين تخرجا أخيراً من مرحلة الدكتوراه بعدة أبحاث تم نشر نتائجها في المجلات العلمية الدولية والتي لاقت إهتماماً دولياً واسعاً. مما جعلهما علی لائحة الحاصلين علی جوائز تفوق جامعة «UM» إذ أهداهما رئيس الجامعة جائزتين خلال حفل اقامته الجامعة لتكريم المتفوقين من أساتذتها وموظفيها وباحثيها والطلبة.

علماً بأنّ ماليزيا كانت تستضيف مايزيد عن10 آلاف طالب جامعي ايراني بين أعوام 2010 حتی 2012 إلا أنّ هذا العدد بدأ بالتناقص بسبب زيادة تكاليف الدراسة وتصعيب عملية إستقبال الطلبة الأجانب رغم إعتراف الجامعات الماليزية نفسها بأفضلية الطلبة الوافدين من إيران وتفوقهم في شتی المجالات العلمية ودورهم البناء في تنمية حقل التعليم العالي لهذا البلد.